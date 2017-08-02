Проти скандального судді-"баночника" Чауса відкрили ще одну справу

Вища рада правосуддя (ВРП) відкрила дисциплінарну справу щодо судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, який підозрюється в хабарництві. Про це повідомляє прес-служба ВРП.

Читайте такожСуддя Чаус перебуває у Кишиневі під домашнім арештом - ЄнінУ повідомленні йдеться, що Третя Дисциплінарна палата ВРП розглянула скаргу голови Дніпровського районного суду міста Києва Нелі Ластовки та відкрила відповідну дисциплінарну справу відносно Чауса.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса під час отримання хабара в сумі $150 тис. (понад 3,7 млн грн). Він ховав ці гроші в банці. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді і притягнення його до кримінальної відповідальності. Після цього, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний втік з України.

12 вересня Чауса було оголошено в національний розшук, а 11 листопада - в міжнародний.

1 березня 2017 року стало відомо, що Чауса за запитом Генпрокуратури затримали в Молдові. Адвокати Чауса звернулися до президента Молдови Ігоря Додона з проханням надати їх підзахисному політичний притулок. У ГПУ повідомили, що вирішення питання про екстрадицію Чауса в Україну залежатиме від рішення президента Молдови про згоду чи відмову надати йому статус політичного біженця.