На переговорах у Мінську сторони досягли зрушень щодо нових зон розведення сил на Донбасі

Підгрупа з безпеки Тристоронньої контактної групи просунулася в обговоренні списку нових зон з розведення сил і засобів на Донбасі. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік, передає БЕЛТА.

Читайте такожКиїв наполягає на скасуванні указу Путіна про визнання документів "ДНР" і "ЛНР" – ОліферСпецпредставник привітав домовленості про захист об'єктів життєво важливої інфраструктури, досягнуті лідерами "нормандської четвірки" під час телефонної розмови 24 липня, а також підтримку і зусилля лідерів щодо відведення важкого озброєння і розведення сил і засобів.

"Важливо, що лідери відзначили роль СММ ОБСЄ і дійшли згоди щодо необхідності вжиття невідкладних заходів сторонами конфлікту для гарантування повної безпеки персоналу місії та його вільного пересування", - сказав Мартін Сайдік.

Робоча група з гуманітарних питань провела засідання у форматі відеоконференції 31 липня.

"Сторони узгодили ще кілька позицій за списками заручників у зв'язку з конфліктом", - зазначив спецпредставник ОБСЄ.

У групі з безпеки сторони продовжили сьогодні дискусію щодо гарантування безпеки на об'єктах життєво важливою цивільної інфраструктури. Група також просунулася в обговоренні списку нових зон щодо розведення сил і засобів.