Яценюк: Санкції США – рішучий крок для притягнення Росії до відповідальності

Санкції, які схвалив президент США Дональд Трамп – рішучий крок для притягнення Росії до відповідальності. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив лідер політичної партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

"Вітаю тверде і сміливе рішення президента Дональда Трампа схвалити нове законодавство Конгресу США про всебічні санкції проти Росії. Це - рішучій крок вперед, щоб залучити Росію до відповідальності і стримувати агресію Кремля проти України, сусідніх держав і вільного світу. Жодна політика умиротворення не зупинить від втручання президента Путіна в життя демократичних держав", - переконаний політик.

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Яценюк також закликав ЄС та інших партнерів України об'єднатися проти загрози з боку Росії і керівництва РФ.

"Забуття не буде. Не можна дати жодного шансу, щоб "просто перегорнути сторінку". Треба відновити повагу до міжнародного права. Агресор повинен бути покараний", - переконаний Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп сьогодні підписав закон про нові санкції щодо Росії. Новий законопроект, зокрема, обмежує можливості американського президента: він тепер не зможе зняти з Росії санкції без схвалення Конгресу США.