Сьогодні нардепи розглянуть «Конституцію від Ющенка»

Погоджувальна рада парламенту сьогодні розгляне запропоновані Президентом зміни до Конституції. Голова Верховної Ради Володимир Литвин повідомив, зберуться керівники фракцій і парламентських комітетів, які і визначаться щодо пропозицій Віктора Ющенка.

Нагадаємо, напередодні глава держави виступав зі щорічним посланням у Верховній Раді. І серед іншого запропонував запровадити двопалатний парламент. Причому верхню палату обирати у мажоритарних округах, аби уникнути диктату партійних лідерів у складанні списків. Крім того, Віктор Ющенко пропонує скоротити кількість депутатів і обмежити їхню недоторканність.

Проте і коаліціанти з БЮТу, й опозиційна Партія регіонів висловили сумнів, що зміни очільника країни підтримають. Регіонали оголосили на 3 квітня масові акції з блокуванням парламенту, Кабміну та Секретаріату Президента.

ICTV