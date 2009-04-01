Герман учора почула «заповіт Ющенка»

Заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вважає, що учора у своєму щорічному посланні до Верховної Ради Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосив свій політичний заповіт.

Таку думку вона висловила у переданому УНІАН коментарі.

А.ГЕРМАН зауважила, що послання глави держави про внутрішнє та зовнішнє становище України було цікаво подано з публіцистичної точки зору, але політично – провальне.

“Цей спіч нагадував політичний заповіт. І це свідчить про те, що президентська діяльність В.ЮЩЕНКА добігає свого кінця”, - констатувала А.ГЕРМАН.

Водночас вона зауважила, що частково деякі ідеї, які висловлені в посланні Президента, мають місце і в напрацюваннях Партії регіонів. Зокрема, йдеться про необхідність проведення реформ, у першу чергу регіональної, та внесення змін до Конституції.

“Партія регіонів виступає за те, щоб вибирати місцевих губернаторів, суддів, щоб місцеві ради самостійно розпоряджалися коштами, які збирають. Багато чого треба міняти, і, сподіваюся, що низка змін буде внесена парламентом ще у цій каденції. Коли депутати за них проголосують - це інше питання”, - зазначила заступник голови фракції ПР, додавши, що стосовно зміни виборчої системи Партія регіонів і особисто її лідер Віктор ЯНУКОВИЧ виступають за відкриті списки, щоб люди знали, кого вони обирають.

“Але все-таки з багатьма посилами Президента важко погодитися. Зокрема, що стосується двопалатного парламенту. Не думаю, що цей проект знайде підтримку у Верховній Раді”, - констатувала А.ГЕРМАН.

На її думку, виступ Президента був політично провальним. “І головний провал у тому, що В.ЮЩЕНКО, як і всі українські президенти, які закінчують каденцію, не маючи надій на повторення, намагається внести зміни до Конституції щодо обмеження президентських повноважень. ЮЩЕНКО повівся так само, як і Президент КУЧМА. Він не став винятком. І це знак, на який варто звернути увагу”, - підсумувала А.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня Президент України В.ЮЩЕНКО у Верховній Раді оголосив щорічне послання про внутрішнє та зовнішнє становище України.