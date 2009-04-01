Ющенко посадив калину біля хати Гоголя

У рамках робочої поїздки до Полтавської області Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідав заповідник-музей Миколи Гоголя в селі Гоголеве.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, також Президент поклав квіти до пам`ятника видатному письменникові.

Крім того, на території музею за участі В.ЮЩЕНКА відбулася церемонія посадки калинових кущів.

Участь у заході також взяли віце-прем`єр міністр Іван ВАСЮНИК, голова Полтавської ОДА Валерій АСАДЧЕВ, заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, голова Національної ради з питань культури та духовності при Президентові України Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, письменник Іван ДРАЧ, народний депутат Петро ЮЩЕНКО та ін.

Після завершення посадки калини В.ЮЩЕНКО ознайомився із експозицією заповідника-музея Миколи Гоголя.

*** Заповідник - музей М.В.Гоголя створений 1 квітня 1984 року у с. Гоголеве у хаті батьків письменника. На території музею розташовані також флігель, альтанка «Мрія», грот, ставки, парк - сад, могила батьків.

У музеї представлені документи, фотографії, портрети письменника і членів його родини, особисті речі, листи, перші видання збірки «Миргород» та повісті «Мертві душі».