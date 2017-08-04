США не закриють очі на агресію Росії в Україні - Держдеп

У Державному департаменті США наголосили, що будуть продовжувати свою роботу, щоб притягнути Росію до відповідальності за агресію в Україні. Про це заявила речниця Державного департаменту США Хізер Науерт, відповідаючи на запитання щодо погіршення відносин з РФ через закон про нові санкції США, передає Європейська правда.

"Україна - це дуже серйозне питання. Ми будемо і надалі змушувати Росію відповідати за свої вчинки. Ми нещодавно призначили Курта Волкера для розгляду частини цього питання. Ви ж знаєте, наскільки важливо для нас намагатися зберегти чи спробувати повернути цілісність України та територіальний суверенітет. Це те питання, яким ми сильно захоплені. Лише тому, що ми хочемо знайти сфери співпраці та покращити відносини з Росією, де ми можемо, бо вона також є ядерною наддержавою, не означає, що ми закриємо очі на деякі погані дії, до яких вони залучені, як в Україні", - заявила речниця Держдепартаменту.

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Відповідаючи на запитання щодо можливості надання оборонного озброєння Україні, Науерт наголосила: "Я, безумовно, можу сказати, що ми не надавали оборонне озброєння, але ми й не виключили можливість зробити це. Отже, це варіант, який залишається для обговорення".

Як повідомляв УНІАН, Росія почала дипломатичну війну з США.