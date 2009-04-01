Костенко побачив «чергову змову антиукраїнських сил»

„Черговою змовою антиукраїнських сил” назвав народний депутат, лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО сьогоднішнє голосування в парламенті щодо призначення виборів Президента України на 25 жовтня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, він наголосив, що, „посилаючись на розбіжності між Конституцією та Законом „Про вибори Президента України”, антиукраїнська більшість у парламенті черговий раз намагається догодити північному сусіду, зупинивши повноваження першого Президента, котрий дбає про український національний інтерес, хоч на декілька місяців раніше”.

Водночас, наголосив Ю.КОСТЕНКО, „своїми діями антиукраїнські сили вкотре засвідчили, що сьогодні влада в Україні менш за все переймається проблемами впливу світової фінансової кризи на Україну, а вирішує лише питання як в Україні не допустити реалізації української державної політики”.

Згідно з повідомленням прес-служби УНП, у випадку суперечностей між законами України та Конституцією вищу юридичну силу має Конституція України. У ст. 103 Конституції України зазначено: „Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років”; „Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю останнього місяця п’ятого року повноважень Президента”, нагадує прес-служба УНП.