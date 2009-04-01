У Кличка прогнозують затримки із зарплатами бюджетників у Києві

За два перші місяці 2009 року доходи столичної казни зменшились більше, ніж на 400 мільйонів гривень. Про це заявив один із лідерів блоку Віталія Кличка у Київраді, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Порівняння надходжень до бюджету за січень-лютий 2009 року з аналогічним періодом минулого року свідчить, що доходи Києва скоротились більше ніж на 400 мільйонів гривень. Внаслідок цього значно зменшились бюджетні видатки», - сказав політик.

За даними Дмитра Андрієвського, на 100 мільйонів гривень скоротились видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення, на 138 мільйонів гривень – на житлово-комунальне господарство, на 63 мільйони гривень – на транспорт, дороги та зв’язок.

«Такими темпами до кінця року Київ збере не більше 10 мільярдів гривень, а витратить менше 9 мільярдів гривень. Це означає, що жодна соціальна програма не буде виконана, зарплати бюджетникам виплачуватимуться невчасно, і кияни залишаться з кризою сам на сам», - наголосив Дмитро Андрієвський.