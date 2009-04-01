Литвин годує родину переважно із "сторонніх" доходів (декларація)

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН минулого року отримав більш як 657 тис. грн. доходу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, відповідно до вимог законодавства, спікер направив до Державної податкової адміністрації декларацію про доходи, зобов`язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця за 2008 рік.

Відповідно до декларації, загальна сума сукупного доходу голови ВР та членів його сім`ї склала 688 тис. 611,02 грн., (зокрема, В.ЛИТВИНА – 657 тис. 337,68 грн., у тому числі заробітна плата – 242 тис. 880 грн., доходи від наукової, викладацької, творчої діяльності, авторська винагорода (гонорар) – 414 тис. 457,68 грн.; сукупний доход членів сім`ї – 31 тис. 273,34 грн.).

Голова Верховної Ради володіє земельною ділянкою загальною площею 4698 кв. метрів, квартирою (259,8 кв.м.) та гаражем (18 кв.м.), члени сім`ї володіють земельним паєм загальною площею 9,56 га, житловим будинком (елінг) загальною площею 339,3 кв. метрів та садовим (дачним) будинком загальною площею 277, 2 кв. метрів.

В.ЛИТВИН володіє легковим автомобілем Toyota Land Cruiser (об`єм двигуна – 5663 куб. см), члени його сім`ї користуються легковим автомобілем Chrysler Pt. Cruiser (об`єм двигуна – 2429 куб. см).

Минулого року В.ЛИТВИН витратив на утримання майна, що перебуває у його власності, 45 тис. грн., члени сім`ї – 23 тис. 500 грн.

На рахунках В.ЛИТВИНА у банках та інших фінансово-кредитних установах знаходяться 213 тис. 129,13 грн., 53 тис. 305,95 євро та 73 тис. 559,39 доларів США, на рахунках членів сім`ї – 321 тис. 800,20 грн.