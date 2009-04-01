Мусіяка чув, що «без понтів Віктор Андрійович не може»

Юрист, депутат другого і четвертого скликань Верховної Ради України Віктор МУСІЯКА вважає, що ініціативи Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо зміни Конституції є невчасними і цинічними.

Таку думку В.МУСІЯКА висловив в ексклюзивному коментарі УНІАН.

“Потрібно спокійно займатися тим, що є нагальним, – проблемами подолання кризових явищ. Тут маса роботи”, – сказав В.МУСІЯКА.

На його думку, прагнення змінити Конституцію за 2-3 місяці до початку президентської виборчої кампанії на фоні кризових явищ в економіці лише посилить політичну ситуацію. «У той момент, коли в країні соціально-економічна криза на фоні безперервної політичної кризи, Президент пропонує ще й Конституцією зайнятися – це показник того, що для нього це найважливіше, а все інше не має значення. Навіть якщо потім від України зрештою залишиться одна область, яка називатиметься Україною, його цілком це влаштує. Ці ініціативи свідчать про те, що у нас Президент не повною мірою відповідає якостям державного діяча. Не продумано - починати всі ці речі у цей момент, за 2-3 місяці до початку виборчої кампанії», - вважає експерт.

В.МУСІЯКА не виключає, що законопроект, внесений В.ЮЩЕНКОМ на розгляд до парламенту як першочерговий, може стимулювати до об`єднання зусиль дві найбільші фракції для ухвалення альтернативних змін до Конституції. «Я думаю, що він (В.ЮЩЕНКО - УНІАН) може зараз спонукати до дій відомі політичні сили в парламенті – БЮТ і Партію регіонів, які до цього моменту діяли недостатньо рішуче і активно. Вони можуть об`єднати зусилля, і внести зміни, але не ті, які пропонує Президент. Є така аксіома: якщо хочете, щоб були конституційні положення стабільними, не треба їх приймати під час кризових або напружених політичних ситуацій. А у нас це відбувається весь час. І завжди без нічого, бігом… А потім починають розказувати: ви подивіться, що вони зробили, які вони прийняли зміни, вони все перевернули…», - пояснив він.

Юрист також вважає необ`єктивною критику, висловлену В.ЮЩЕНКОМ у зв`язку зі змінами до Конституції, прийнятими в 2004 році. «Ось вчора він (В.ЮЩЕНКО) знову розказував про те, що зробили в 2004 році. Так нічого страшного не зробили. Просто треба було виконувати положення Конституції, а не намагатися посилювати ситуацію, двозначно тлумачити положення і не звертатися до відповідних органів для роз`яснення незрозумілих положень! Сам же все перекрутив, закрутив і вивернув навиворіт, а зараз говорить, що винуваті інші. Так, завжди є якісь недоліки положень, які приймаються. Але завдяки цим положенням він став Президентом! Цьому цинізму немає кінця, коли розберешся до чого всі ці пропозиції зводяться», - вважає В.МУСІЯКА.

За його словами, В.ЮЩЕНКО розподілив повноваження між усіма гілками влади за принципом: «це тобі, це мені, це знову мені і все решта мені». «Зараз багато хто говорить, що цими ініціативами В.ЮЩЕНКО готує собі пристойний відхід. Але… Довічно, без виборів, сидіти весь час там, у сенаті, бути сенатором? Як говорять у деяких народних кругах, без понтів Віктор Андрійович не може, він повинен все одно десь там помахати руками!», - зазначив експерт.

В.МУСІЯКА також називає цинічною пропозицію В.ЮЩЕНКА провести референдум для затвердження змін до Конституції. «Діюча Конституція передбачає зараз можливість і необхідність проведення референдуму, коли зміни зачіпають перший, третій і тринадцятий розділи. Але це тільки після того, як у парламенті остаточний варіант буде підтриманий 300 депутатами», - нагадав він.

У той же час експерт звертає увагу на той факт, що з початку роботи Національної конституційної комісії в суспільство вкидалася ідея про можливість затвердження нової Конституції на референдумі. «Весь час були спроби вкласти у свідомість людей ідею про те, що треба взагалі виносити на референдум Конституцію, можливо, навіть в обхід Верховної Ради. І виходить така річ: є рішення Конституційного Суду про те, що затвердження Конституції на референдумі можливе тільки за умови, що відповідна норма буде внесена в діючий основний закон. Інакше кажучи, Конституційний Суд недвозначно дав зрозуміти, що заздалегідь треба внести це положення в саму Конституцію, а тільки потім виносити на референдум. І ці танці навколо ідеї ухвалення Конституції на референдумі продовжуються», - підкреслив В.МУСІЯКА.