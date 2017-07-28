Росія зізналася, що в окупований Крим були поставлені турбіни Siemens

Дочірня структура «Ростеха» «Технопромекспорт», яка купила газові турбіни виробництва Siemens у спільного підприємства німецької компанії та «Силових машин», підтвердила факт їх модернізації та постачання в Крим. Про це йдеться в повідомленні «Технопромэкспорта», передає РБК.

У компанії заявили, що не отримували від Siemens пропозицій щодо зворотного викупу турбін. У зв'язку з банкрутством «дочка» «Ростеха» сама в 2016 році «офіційно» пропонувала німецькій компанії «викупити турбінні установки». «Був розміщений відповідний відкритий конкурс», але Siemens відмовилася від пропозиції, зазначається в повідомленні.

У зв'язку з цим «турбіни були продані іншій компанії», після чого «пройшли модернізацію» і були «специфіковані за характеристиками під проект». Представник «Технопромекспорта» заявив, що мова йде про будівництво електростанцій в окупованому Криму. «При цьому використані російські ноу-хау, закуплено додаткове обладнання. Компанія понесла витрати на транспортування, установку обладнання і сертифікацію», - описали процес постачання турбін в аннексированный Крим «Технопромекспорті».

Читайте такожКлімкін про поставки Росією турбін Siemens до Криму: "наперсточники" ніколи не стануть партнерами

Як повідомляв УНІАН, раніше агентство Reuters з посиланням на анонімні джерела повідомило, що дві турбіни виробництва Siemens прибули в порт окупованого Севастополя. Вони нібито призначені для використання на майбутньої електростанції у цьому місті. Відзначали, що турбіни доставили з півострова Тамань. Там компанія "Технопромекспорт" будує електростанцію, де, згідно з контрактом, повинні використовувати турбіни Siemens.

За даними Reuters, ця ж компанія пов'язана з проектом електростанції в Севастополі і німецьке обладнання спочатку планували використовувати в анексованом Криму. Siemens через скандал з "кримськими турбінами" припинить постачання обладнання російським компаніям.

Читайте такожПорошенко: прецедент Siemens ніколи більше не має повторитися

Siemens 7 липня інформував про створення спецгрупи для перевірки повідомлень про постачання турбін в Крим. Вже 10 липня концерн заявив, що проти його волі принаймні дві з чотирьох турбін, поставлених "Технопромекспортом" для ТЕС в Тамань, переміщені в Крим, тому компанія ініціює кримінальне розслідування і подасть позови про повернення турбін в Тамань і припинення поставок до Криму.

Держави Європейського Союзу попередньо підтримали німецьку пропозицію додати в чорний список ще кількох громадян і компаній Росії через скандал з поставками газових турбін Siemens в окупований Крим, але остаточне рішення ще не прийнято.