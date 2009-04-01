Апеляційний суд Києва ще раз закрив справу про газ RUE

Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Шевченківського районного суду столиці про закриття кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння посадовими особами НАК «Нафтогаз України» 6,3 млрд. кубометрів газу та визнання незаконним затримання заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив адвокат, представник Т.ШЕПІТЬКА і НАК “Нафтогаз України” по справі проти СБУ Денис БАДЗЮК.

За словами Д.БАДЗЮКА відповідне рішення було ухвалене Апеляційним судом Києва сьогодні.

Він додав, що, таким чином, на сьогодні всі дії СБУ відносно цього питання визнані незаконними.

Як повідомляв УНІАН, слідчим управлінням СБУ 2 березня була порушена кримінальна справа за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш ніж 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становищем.

В.о. голови правління НАК Ігор ДІДЕНКО оскаржив постанову про порушення кримінальної справи у Шевченківському райсуді столиці.

24 березня Шевченківський райсуд визнав незаконними окремі дії СБУ й відмінив її постанову про порушення вказаної кримінальної справи. 30 березня голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що на рішення Шевченківського райсуду Києва про закриття кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння посадовими особами НАК «Нафтогаз України» 6,3 млрд. кубометрів газу, подано апеляцію.

Довідка УНІАН. 5 березня Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію з питань з`ясування обставин порушення посадовими особами, керівниками СБУ Конституції України та чинного законодавства при виконанні ними службових обов’язків (щодо подій навколо функціонування НАК "Нафтогаз України" та газотранспортної системи України).