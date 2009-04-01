Ющенко визнав, що такої Конституції, як у нього, ще ніхто не пропонував

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається на підтримку в суспільстві запропонованих ним конституційних змін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів у Миргороді.

«Я абсолютно спокійний, що ці пропозиції отримають підтримку в суспільстві, сподіваюсь, що і в парламенті», - сказав глава держави.

Президент зазначив, що він готовий пройти шлях суспільної дискусії і вийти на загальнонаціональну згоду щодо змін до Основного Закону. В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що запропоновані ним зміни є останніми кроками, що ліквідують залишки адміністративного тоталітарного устрою в конституційному ладі України.

«Зміни Конституції повинні будуватися на традиціях, які акцептовані в демократичних країнах», - сказав глава держави. Він наголосив на тому, що таких змін до цього часу ніхто ще не пропонував, і підкреслив, що вони передбачають відмову від значного обсягу повноважень, якими зараз володіє Президент. Насамперед, йдеться про право брати участь у формуванні місцевої і центральної виконавчої влади.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що основний пріоритет пропонованих змін - децентралізація владних повноважень, починаючи від Президента. В цілому він пояснив, що запропоновані ним зміни мають на меті створити стабільну систему роботи державної влади, що має вивести країну з перманентної політичної кризи, яка існує протягом багатьох років через надмірну концентрацію і дублювання владних повноважень.

«Нині політичні сили, які приходять в український парламент, в особі 2-3 людей, по суті, можуть робити парасольку над всією системою не лише виконавчої влади, а й над іншими інститутами держави», - сказав Президент. Як приклад він навів прецеденти політичного тиску парламенту на Національний банк, Фонд державного майна, систему органів прокуратури та судову владу. «Під партійний принцип попала вся система державного ладу», - констатував В.ЮЩЕНКО.

З огляду на це, він пояснив, чому запропонував запровадити двопалатний парламент в Україні. За словами Президента України, верхня палата могла забезпечити стабільну роботу державних інституцій і позбавити її політичного забарвлення, а нижня палата - формувати виконавчу владу, приймати закони і займатися політичною діяльністю. При цьому глава держави заперечив тезу про те, що двопалатний парламент може притаманний країнам з федеративним устроєм.

«Постає питання, як зробити так, щоб усі інститути влади стали взаємозбалансованими і водночас представляли єдину українську владу. Пропозиція складається з дуже ясних 9-10 кроків, які нам треба зробити, щоб нарешті вирішити одвічну проблему конфлікту влади, що триває в Україні багато років. Питання не в персонах, питання в процесах», - сказав Президент, зауваживши, що в цілому йдеться про демократичні принципи, які б сформували європейські основи публічної влади і державного ладу.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня В.ЮЩЕНКО передав голові Верховної Ради України Володимиру ЛИТВИНУ проект нової Конституції і попросив розглянути його в парламенті як невідкладний.

У проекті нової Конституції глава держави, серед іншого, пропонує назвати парламент Національними Зборами України, які складатимуться із Палати депутатів і Сенату, створити інститути народної законодавчої ініціативи, а також інститут місцевої ініціативи.

Крім того, В.ЮЩЕНКО пропонує заборонити одночасне проведення вибори глави держави, народних депутатів та до органів місцевого самоврядування, а також встановити новий адміністративно-територіальний устрій та нові принципи місцевого самоврядування.

Також він пропонує провести президентські вибори 17 січня 2010 року, а парламентські - через шість місяців з дня набуття чинності нової Конституції.