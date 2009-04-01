Албанія та Хорватія стали повноправними членами НАТО
"Вони серйозно працювали"
Албанія та Хорватія стали повноправними членами НАТО.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам речник НАТО Джеймс АПАТУРАЙ.
За його словами, сьогодні США повідомили штаб-квартиру НАТО про завершення ратифікаційних процедур щодо приєднання цих двох країн до Альянсу.
«Албанія та Хорватія серйозно працювали для досягнення стандартів НАТО, зокрема, в галузі демократії та реформування оборонної системи», - сказав він.
Речник НАТО зазначив, що ці дві країни отримали колективну безпеку, але водночас і взяли на себе відповідальність за безпеку в регіоні і за безпеку союзників, що входять до Альянсу.
Він також додав, що лідери цих двох країн будуть вперше присутніми на саміті НАТО, який відбудеться 3-4 квітня у французькому Страсбурзі та німецькому Келі як лідери країн-членів НАТО.