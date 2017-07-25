Меркель та Макрон закликають відновити рух товарів через лінію розмежування на Донбасі - ЗМІ

Канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон заявляють, що виступають за відновлення руху товарів на окуповану частину Донбасу через лінію розмежування. Як повідомляє Deutsche Welle, про це йдеться у спільній заяві за підсумками телефонної розмови чотирьох лідерів "нормандської четвірки". Заяву оприлюднено на сайті уряду Німеччини.

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У заяві відзначено необхідність здійснення заходів з відновлення економічної співпраці між непідконтрольними українському уряду територіями та рештою України. Зокрема, зазначається, що подробиці щодо механізмів відновлення економічних зв'язків слід розглянути найближчим часом.

Також Меркель та Макрон закликали сторони до заходів, які дозволили б до кінця року відновити обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

У заяві також зазначається, що радники глав держав та урядів країн "нормандської четвірки" мають зустрітися наступного місяця, після чого відбудеться ще одна телефонна конференція Меркель, Макрона, Порошенка та Путіна.

Як відомо, проведені учора телефонні перемовини лідерів "нормандської четвірки" стали першими, де взяв участь президент Франції Макрон. Розмова тривала близько двох годин. Співрозмовники заслухали також доповідь голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Ертугрула Апакана та його заступника Александера Хуґа.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська сторона заявляла, що рейдерське захоплення власності й квазіуказ бойовиків «ДНР» про псевдокордон веде до зриву Мінських угод.

Президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про тимчасову заборону переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування в зоні АТО.

Скасування блокади можливе за умови реалізації окупантами вимог Мінських угод про припинення вогню і відведення важкого озброєння, а також після повернення підприємств, захоплених бойовиками на окупованих територіях.