Партія регіонів блокуватиме парламент 2 та 3 квітня

Президія Партії регіонів вирішила, що 2 та 3 квітня фракція Партії регіонів блокуватиме Веховну Раду.

Про це повідомляє прес-служба Партії регіонів з посиланням на народного депутата, заступника голови партії Ганну ГЕРМАН.

“Президія Партії регіонів вирішила, що 2-3 квітня фракція Партії регіонів блокуватиме парламент. Основна вимога цієї попереджувальної акції – уряд повинен подати до Верховної Ради антикризову програму разом з поправками до бюджету як гарантію виконання цієї програми”, - зазначила Г.ГЕРМАН.

За її словами, 3 квітня ці акції будуть підкріплені масовими мітингами, які пройдуть у столиці біля Секретаріату Президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради та на Майдані Незалежності.