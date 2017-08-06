Білий дім розглядає всі варіанти для підтримки України у боротьбі з агресією РФ – радник Трампа

Сполучені Штати Америки зацікавлені в підвищенні обороноздатності України для запобігання подальшому вторгненню Росії на її територію.

Про це в інтерв'ю телеканалу MSNBC заявив радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер.

"Білий дім вже надає допомогу Україні. Однак питання в тому, яка саме форма підтримки потрібна Україні сьогодні, що відповідатиме нашим інтересам і бажанням добитися того, аби Росія не вчиняла подальших дій щодо дестабілізації", - сказав він.

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Макмастер зазначив, що американська адміністрація розглядає всі варіанти надання такої підтримки.

Як повідомляв УНІАН, в Білий дім передані рекомендації Пентагону надати Україні високотехнологічне протитанкову зброю для допомоги в боротьбі з російською агресією.