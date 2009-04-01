Лавринович не бачить шансів у Ющенка

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ не бачить шансів для ухвалення змін до Конституції, що запропоновані Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “Перший діловий”.

“Що стосується шансів, я взагалі не бачу тут шансів, щоб цей шлях був завершений, оскільки Президент вирішив взагалі започаткувати новий тип стосунків в Українській державі, новий тип управління нею”, - сказав він.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, усі пропозиції глави держави зводяться взагалі до того, щоб переписати всю Конституцію. При цьому, додав він, це потребує здійснення ряду кроків - включення до порядку денного відповідного законопроекту, направлення до Конституційного Суду, отримання висновків, попереднє голосування, остаточне голосування у Верховній Раді, направлення Президенту, призначення референдуму.

При цьому, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, ті зміни, які пропонуються, “м’яко кажучи, не зовсім відповідають вимогам часу”. “Їх можна розглядати як абстрактний продукт праці науковців у галузі конституційного права, що цілком нормально. Але як ті правові норми, які мають прийти на зміну чинним і сприяти встановленню в Україні верховенства права і налагодження нових суспільних стосунків і ефективності управлінського механізму… Я не можу взяти на себе сміливість сказати, що я там це побачив”, - сказав перший заступник голови ВР.

При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ додав, що до президентських виборів Конституцію змінити теоретично реально, а практично достатньо складно.