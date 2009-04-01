Лавринович не бачить шансів у Ющенка
Пояснює заступник Голови ВР
Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ не бачить шансів для ухвалення змін до Конституції, що запропоновані Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.
Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “Перший діловий”.
“Що стосується шансів, я взагалі не бачу тут шансів, щоб цей шлях був завершений, оскільки Президент вирішив взагалі започаткувати новий тип стосунків в Українській державі, новий тип управління нею”, - сказав він.
За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, усі пропозиції глави держави зводяться взагалі до того, щоб переписати всю Конституцію. При цьому, додав він, це потребує здійснення ряду кроків - включення до порядку денного відповідного законопроекту, направлення до Конституційного Суду, отримання висновків, попереднє голосування, остаточне голосування у Верховній Раді, направлення Президенту, призначення референдуму.
При цьому, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, ті зміни, які пропонуються, “м’яко кажучи, не зовсім відповідають вимогам часу”. “Їх можна розглядати як абстрактний продукт праці науковців у галузі конституційного права, що цілком нормально. Але як ті правові норми, які мають прийти на зміну чинним і сприяти встановленню в Україні верховенства права і налагодження нових суспільних стосунків і ефективності управлінського механізму… Я не можу взяти на себе сміливість сказати, що я там це побачив”, - сказав перший заступник голови ВР.
При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ додав, що до президентських виборів Конституцію змінити теоретично реально, а практично достатньо складно.