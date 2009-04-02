Регіонали не блокуватимуть Раду в понеділок: є поважна причина

Фракція Партії регіонів у понеділок, 6 квітня, не блокуватиме роботу Верховної Ради, аби президент Європарламенту Ганс-Герт ПЬОТТЕРІНГ зміг виступити в українському парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила журналістам заступник голови фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

Зокрема, за її словами, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що у понеділок наступного тижня президента Європейського парламенту повинен отримати можливість виступити у Верховній Раді України.

Г.ГЕРМАН нагадала, що наступного тижня запланований візит в Україну керівника Європарламенту.

«Голові Європарламенту у понеділок треба дати можливість виступити в українському парламенті. Тому Партія регіонів не буде у понеділок блокувати ВР», - сказала Г.ГЕРМАН, додавши, що у зв’язку з цим, вочевидь, буде ініційовано позачергове засідання ВР.

«В.ЯНУКОВИЧ особисто просив депутатів нашої фракції, щоб вони з зрозумінням поставилися до цього важливого візиту. Це особиста позиція В.ЯНУКОВИЧА», - наголосила Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, Погоджувальна рада прийняла рішення про проведення у понеділок, 6 квітня, додаткового пленарного засідання Верховної Ради, на якому, зокрема, передбачається виступ президента Європарламенту Ганса-Герта ПЬОТТЕРІНГА.