Німецькі ЗМІ про "кримські" заяви лідер німецьких вільних демократів: краще б він помовчав

ЗМІ жваво коментують резонансні заяви лідера німецьких лібералів Крістіана Лінднера щодо анексії Криму та перспективи послаблення санкцій проти Росії, пише DW.com з посиланням на ЗМІ.

"Легковажним сигналом" називає заяву лідера Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера(Christian Lindner) у своєму коментарі німецьке видання Spiegel Online:

"За лічені тижні будуть вибори до Бундестагу, тож кожне слово нині ретельно зважується. Це знає і шеф ВДП Крістіан Лінднер, відомий тим, що він точно зважує свої слова та їхній вплив. Тому варто виходити з того, що Лінднер свідомо вимовив слово "табу", коли він виступав за більш дружній курс до Росії, що призвело до ще більшого збурення…Можна цьому всьому легковажно не надати уваги як спробі виділитися у виборчій кампанії, як цілеспрямованій провокації глави партії, котрий хоче будь-що повернути ВДП до Бундестагу. Але якою ціною? Пропозиціями Путіну, щоб він міг зберегти своє обличчя? Шефові Кремля, котрий анексував Крим, що є тяжким порушенням міжнародного права? Тому, хто і донині надає підтримку проросійським сепаратистам у Східній Україні зброєю та грошима?..

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"Кремль має подбати про прогрес в реалізації Мінських угод і таким чином про можливе пом'якшення санкцій, запроваджених через підтримку Росією сепаратистів на Донбасі", продовжує оглядачка Spiegel Online. "Але цього зовсім непомітно. Навпаки, як здається, Росія не дуже переймається штрафними заходами через анексію Криму, здійснену всупереч міжнародному праву. Це показує остання афера з турбінами Siemens: дві з них, незважаючи на штрафні заходи, опинилися на півострові. Там будуються електростанції, які мають забезпечити зменшення енергозалежності від України. Тож тут на користь Кремля відіграє те, що російська реальність у німецькій економіці великою мірою була вимкнена...Шеф ВДП виправдав свої висловлювання тим, що знову хоч якось говориться про Крим, про який начебто так довго мовчали. Краще б він мовчав.

Вже цей випадок мав би показати Лінднеру, що слово Путіна дотримуватися угод нічого не важить. Сигналізувати йому рух назустріч стосовно санкцій - не лише хибний сигнал у зовсім неправильний час, це також легковажно і шкодить західній переговірній позиції. Це також перекручує насамперед те, хто великою мірою відповідальний за порушення кордонів і війну у Східній Україні - Путін", - зазначає видання Spiegel Online.

Якщо ВДП ігнорує порушення міжнародного права у Криму, то вона не є готовою до урядування, коментує заяви лідера вільних демократів видання Tagesspiegel.

"Крістіан Лінднер, шеф і надія знову пробудженої до життя ВДП, пропонує прийняти анексію Криму Росією як "тимчасове рішення на тривалий термін". За його словами, конфлікт довкола українського півострова мусить "капсулюватися", щоб дати можливість президентові Путіну уникнути втрати обличчя і досягнути прогресу десь в іншому місці. У бізнесі, наприклад. Тобто покінчити з економічними санкціями, і вести бізнес як завжди, хоча Путіна після скандального порушення міжнародного права на Донбасі не спонукати навіть до припинення вогню? Застосування військових засобів знову окупається?", - риторично запитує газета Tagesspiegel.

"Новий Ґеншер?" - під таким заголовком розмістило коментар щодо останніх заяв Лінднера видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

П'ять років тому Ганс Дітріх Ґеншер (Hans-Dietrich Genscher) і Крістіан Лінднер спільно видали книгу. Колишній міністр закордонних справ Боннської республіки, котрий вже відійшов у вічність, тоді рекомендував свого співавтора як "людину майбутнього" для Берлінської республіки. Відтоді Лінднер зміг багато досягти - не востаннє в землі Північний Рейн-Вестфалія, звідки він як шеф фракції у земельному парламенті та федеральний голова ВДП збираєтьсяпретендувати на майбутню роль імовірного "молодшого партнера" коаліції з ХДС/ХСС після виборів до Бундестагу. Тепер Ліднер, котрий, мабуть, замахнувся на крісло в міністерстві закордонних справ (лідер партії "молодшого коаліційного партнера" зазвичай отримує у ФРН посаду очільника МЗС - Ред.) і, можливо, відчуває себе новим Ґеншером, радить прийняти анексію Криму як "тимчасове рішення на тривалий час", а санкції проти Росії поступово знімати навіть у тому разі, якщо Москва не повністю виконає свої зобов'язання відповідно до Мінських угод. У частині економічних кіл, а також суспільних кіл нині не бракує тих, хто підтримує такий курс. Але у тому, чи посилить позицію Заходу одностороннє заспокоєння Путіна без якихось його дій у відповідь, можна сильно сумніватися, - зазначає Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Лінднер висловив те, що весь світ знає, вважає видання Neue Osnabrücker Zeitung.

"Виборці цінують, коли політики говорять прямо, і не люблять, коли політиків за ці слова одразу знищують. Коли шеф ВДП Крістіан Лінднер говорить про анексію Криму як про поки що "тимчасове рішення на тривалий час", то він називає своїм іменем те, що в реальній політиці вже давно є статусом-кво. Він же поки що не на посаді і не скутий дипломатичними рамками.

Звісно, усі, хто полемічно критикують Лінднера як того, "хто з розумінням ставиться до дій диктатора", знають, що російський президент не так швидко облишить Крим. Але політичні справи продовжуються. Як же залишатися у розмові один з одним? Ліберальна виборча програма чітка: ВДП однозначно вимагає від Росії "завершити окупацію Криму, що порушує міжнародне право та припинити війну у Східній Україні". У разі "суттєвих змін курсу російського уряду" санкції можуть бути послаблені. Це не має нічого спільного з лагідним курсом щодо Москви" - зазначає Neue Osnabrücker Zeitung.

Видання Die Welt пише: "Глава ВДП Крістіан Лінднер тепер призвів до збурення заявами про те, щоб приймати анексію Криму, здійснену всупереч міжнародному праву як "тимчасове рішення на тривалий час", а санкції проти Росії навіть тоді крок за кроком знімати, коли вона не повністю виконуватиме зобов'язання з Мінських угод. Тоді, коли він хоче наперед звільнити Кремль від дотримання базових норм міжнародного права, він підриває основні стовпи західної переговорної позиції супроти автократичного агресора. І це якраз тоді, коли режим Путіна через незаконну операцію з газовими турбінами Siemens в анексованому Криму ще раз продемонстрував, що право, закон і закріплені угодами домовленості його не хвилюють, і що він не боїться жодної втрати обличчя в очах Заходу, від якої його Лінднер хоче врятувати у своїй суміші безтямної наївності та завчасної запопадливості".