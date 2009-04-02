Тимошенко пообіцяла зняти шкіру з міністрів привселюдно

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила міністрам істотно скоротити або ліквідувати заборгованості із зарплат у державному секторі до 15 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів, коментуючи сьогоднішнє рішення про винесення попереджень міністру оборони Юрію ЄХАНУРОВУ, міністру регіонального розвитку і будівництва Василю КУЙБІДІ і голові Держкомводогоспу Василю СТАШУКУ за збільшення заборгованості із виплати зарплат на підвідомчих підприємствах.

«Сьогодні ми шкіру не спускали на засіданні уряду, але всі, хто не погасить таку заборгованість або не скоротить її до того, як буде підбито остаточні підсумки, - це до 15 квітня, безумовно, привселюдно всю шкіру буде знято. Це не жарт, тому що міністри зобов`язані хоча б це питання вирішити надійно - заборгованість із заробітної плати має бути або істотно скорочена або взагалі ліквідована щодо державних підприємств», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, на підприємствах, підвідомчих Міністерству оборони, не було жодних підстав для збільшення заборгованості із виплати зарплат. «У Міністерстві внутрішніх справ заборгованість скоротилася, у прикордонників її зовсім немає. Чому зовсім скоротилася і зведена до нуля заборгованість в МНС, а Міністерство оборони наростило таку заборгованість. Це неприпустимо», - вважає вона.

Як повідомляв УНІАН, міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНИСОВА сьогодні, 2 квітня, проінформувала, що загальна заборгованість із виплати зарплат на економічно активних підприємствах всіх форм власності на кінець березня становила 812 млн. грн., зокрема на підприємствах державної власності - 166 млн. грн.

За її словами, «якщо заборгованість із зарплати на державних підприємствах збережеться, прем`єр-міністр вживе заходів щодо притягання керівників центральних органів виконавчої влади до дисциплінарної відповідальності».