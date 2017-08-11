Агресивні плани КНДР із запуску балістичних ракет по цілях в районі острова Гуам загрожують міжнародному миру та безпеці – МЗС України

Агресивні плани Північної Кореї із запуску балістичних ракет по цілях в районі острова Гуам поглиблюють небезпеку військового конфлікту в регіоні Східної Азії та загрожують міжнародному миру та безпеці.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві МЗС України.

Українське зовнішньополітичне відомство висловлює стурбованість з приводу агресивних заяв та планів КНДР щодо запуску балістичних ракет по цілях в районі острова Гуам. На думку української сторони, такі дії Пхеньяна поглиблюють небезпеку військового конфлікту в регіоні Східної Азії та загрожують міжнародному миру та безпеці.

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У цьому зв’язку МЗС закликає офіційний Пхеньян до неухильного виконання раніше ухвалених Радою безпеки ООН резолюцій, зокрема резолюції 2371 (2017).

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що КНДР не слід більше висувати погрози Сполученим Штатам, та пообіцяв відповісти на випади "вогнем і люттю, якої світ ніколи не бачив".

У свою чергу Збройні сили Північної Кореї оголосили, що розглядають можливість ракетних ударів у районі острова Гуам, де розміщено військові бази США. Влада КНДР назвала «неможливим» діалог з президентом США.

На це 11 серпня Трамп заявив, що Вашингтон відповість на дії КНДР, спрямовані проти острова Гуам. За його словами, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин поставився до США «з величезною неповагою».

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«Він говорив жахливі речі. І при мені це йому з рук не зійде ... Гра тепер йде абсолютно інакше», - сказав Трамп.

«Він більше не говоритиме такі речі, і вже точно він не буде так чинити. Давайте подивимося, що він зробить з Гуамом. Якщо він щось зробить з Гуамом, то в Північній Кореї станеться те, чого ніхто до цього не бачив», - запевнив президент США і назвав свої висловлювання «заявою», а не «викликом».