У Литвина думають, що Балога з ПР якраз «доламують» Ющенка

Член фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ вважає, що дострокові парламентські вибори можна провести лише за умови досягнення компромісу між усіма політичними силами, представленими у Верховній Раді нинішнього скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ зауважив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО мав намір звернутися до Конституційного Суду щодо визначення конституційності постанови ВР про признання на 25 жовтня чергових президентських виборів, однак досі цього не зробив.

«Очевидно, зараз йде процес «доламування, дотискування» Президента з боку БАЛОГИ і Партії регіонів, щоб той видав указ про дострокові вибори і позиціонував це в інформаційному просторі як одночасні дострокові вибори Президента і Верховної Ради», - припустив депутат.

При цьому він додав, що дочасні вибори парламенту можуть відбутися тільки тоді, коли буде знайдений консенсус щодо їх проведення.

«Чи буде такий консенсус досягнутий в цьому парламенті - дуже важко сказати», - сказав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Він зауважив, що багато хто розглядає можливі дострокові парламентські вибори виключно в контексті особистого інтересу на президентські вибори.

«З боку Банкової відбувається педалювання ситуації з достроковими виборами Верховної Ради, і воно спрямоване на те, щоб іще до президентських виборів встигнути пройти до парламенту і мати депутатський мандат», - вважає депутат.