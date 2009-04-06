Ющенко їде в «українську Венецію»

У вівторок, 7 квітня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Одеської області. Про це повідомляє прес-служба Президента.

Планується, що в Одеському Національному політехнічному університеті глава держави проведе зустріч зі студентами та викладачами навчальних закладів Одещини. Тема зустрічі – «Україна: якою ми її бачимо.

Також передбачено, що В.ЮЩЕНКО поспілкується із головними редакторами провідних регіональних ЗМІ.

У місті Вилково Президент України ознайомиться з ходом завершення робіт з будівництва захисної дамби у рамках реалізації першої черги проекту з будівництва глибоководного суднового ходу «Дунай - Чорне море» в гирлі Бистре.