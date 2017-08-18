Гройсман сподівається, що у вересні Рада схвалить закон про освіту

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман глибоко переконаний, що восени парламент розгляне законопроект про освіту та висловив сподівання, що у вересні цей закон буде прийнятий в цілому. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на Всеукраїнській серпневій конференції педагогічних працівників.

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"Сьогодні в парламенті знаходиться законопроект "Про освіту". На жаль, до завершення сесії ми не змогли розглянути його в стінах українського парламенту, але я глибоко вірю, що восени це питання буде розглянуте і вирішене в українському парламенті ... Будемо боротися спільно саме з конструктивним депутатським корпусом, щоб цей закон був ухвалений восени цього року. Я думаю, можливо навіть, у вересні ", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 жовтня 2016 прийняла в першому читанні проект закону про освіту (№3491-д). За це рішення проголосували 277 народних депутатів з 360 зареєстрованих у сесійному залі.

Відповідно до законопроекту, складовими системи освіти визначаються дошкільна освіта, повна загальна середня освіта, позашкільна освіта, базова професійна освіта, вища професійна освіта, вища освіта, а також освіта для дорослих, у тому числі післядипломна освіта.

Держава гарантує академічну, організаційну, кадрову та фінансову автономію навчальних закладів. Вони мають право самостійно приймати рішення з будь-яких питань у межах своєї автономії.

Держава гарантує безкоштовне забезпечення підручниками, посібниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів і педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Навчальними закладами забезпечується обов'язкове вивчення державної мови, яка є мовою навчального процесу. Особам, які належать до національних меншин, забезпечується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах.

Робота педагогічних і науково-педагогічних працівників оплачується за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, коштів засновників, власних надходжень навчальних закладів, грантів, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Їм також встановлюються щомісячні надбавки за вислугу років.

Посадовий оклад педагогічного працівника (найнижчої кваліфікаційної категорії) встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат, педагога кожної наступної кваліфікаційної категорії - підвищується на 10%.

Посадовий оклад науково-педагогічного працівника (асистент кафедри) встановлюється в обсязі, більшому на 25% посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії.

Педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію, отримує щомісячну доплату у розмірі 20% посадового окладу протягом терміну дії сертифіката.

Визначається, що держава забезпечує асигнування на освіту в розмірі не менше 7% валового внутрішнього продукту за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Фінансування професійної освіти здійснюється за рахунок коштів держбюджету, в тому числі шляхом надання субвенції на підтримку отримання професійної освіти, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Крім того, законопроектом встановлюється, що у системі освіти діє Єдина державна електронна база з питань освіти - автоматизована система, функціями якої є збір, перевірка, обробка, зберігання та захист інформації про систему освіти.

Також в законопроекті йдеться про інклюзивну освіту, міжнародне співробітництво у системі освіти та про державно-приватне партнерство у сфері освіти і науки. Вводиться громадське самоврядування - право учасників освітнього процесу брати участь в управлінні навчальним закладом у межах, визначених законами та установчими документами.

Згідно з текстом законопроекту, передбачається, що закон набирає чинності з 1 вересня 2016 року, крім частин першої та третьої статті 11 ("Дошкільна освіта"), які набирають чинності з 1 вересня 2018; абзацу першого частини другої статті 61, яка набирає чинності з 1 січня 2018 року. Цим положенням визначається, що посадовий оклад педагогічного працівника (найнижчої кваліфікаційної категорії) встановлюється в розмірі 3-х мінімальних заробітних плат.

Передбачається також визнати таким, що втратив чинність Закон України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 34, ст. 451).

Встановлюється, що навчання учнів за програмами дванадцятирічного повної загальної середньої освіти починається: для початкової освіти та профільного середньої освіти - з 1 вересня 2018 року, для базової середньої освіти - з 1 вересня 2022 року.

Крім того, законопроектом вносяться зміни в ряд законів, в тому числі і в Закон "Про вищу освіту" щодо складу Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти.