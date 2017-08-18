Кабмін схвалив відставку Радецького з НАЗК

Кабінет міністрів України задовольнив заяву Руслана Радецького про відставку з посади члена Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це йдеться в розпорядженні уряду № 540-р від 18 серпня 2017 року.

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"Припинити достроково повноваження члена Національного агентства з питань запобігання корупції Радецького Руслана Станіславовича у зв’язку з поданням заяви про відставку (пункт 7 частини десятої статті 5 Закону України “Про запобігання корупції”)", - йдеться у розпорядженні.

Як відомо, Руслан Радецький був призначений членом НАЗК 16 березня 2016 року.

Відповідно до законодавства, до складу НАЗК має входити п'ять членів, котрі призначаються на посаду Кабінетом міністрів строком на чотири роки за результатами конкурсу.

Раніше у червні 2017 року подав у відставку з посади члена НАЗК Руслан Рябошапка.

Нещодавно конкурсна комісія з відбору кандидатів на посади членів НАЗК обрала адвоката, доцента кафедри міжнародного приватного права Київського національного університету Олександра Серьогіна членом антикорупційного відомства.

Таким чином, наразі до складу НАЗК входить троє членів: Наталія Корчак (голова НАЗК), Олександр Скопич та Олександр Серьогін.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня в службовому кабінеті Радецького відбувся обшук у зв'язку з фальсифікацією документів. Тоді Радецький заявив, що не збирається писати заяву про відставку, незважаючи на обшуки та на «тиск у роботі».