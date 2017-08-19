У Держдепі підтвердили зустріч Волкера із представником Росії у Мінську

Спецпредставник Держдепу США з України Курт Волкер 21 серпня зустрінеться з представником російського уряду, щоб обговорити російсько-українські відносини.

Про це повідомили в Державному департаменті США, передає УП.

Згідно із повідомленням, зустріч відбудеться у Мінську. Після цього Волкер відвідає Вільнюс для обговорення українського питання з урядом Литви.

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Також у Держдепі повідомили, що 23 серпня Волкер повернеться в Україну щоб приєднатися до заходів за участі міністра оборони США Джеймса Меттіса, який прибуде в Київ 24 серпня, і обговорення подальших кроків для відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Рекс Тіллерсон 7 липня призначив колишнього посла США в НАТО Волкера спеціальним представником, який курирує ведення переговорів щодо ситуації в Україні.

23-24 липня Волкер побував в Україні, зокрема відвідав Авдіївку і Краматорськ, де заявив, що на Донбасі не заморожений конфлікт, а «гаряча війна».

При адміністрації колишнього президента США Барака Обами цю посаду обіймала Вікторія Нуланд.