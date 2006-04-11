Рабінович дає 100 тисяч гривень за Кацмана

Президент медіа-холдингу Media International Group Вадим Рабінович заявив, що виплатить 100 тис. грн. тому, хто надасть достовірну інформацію, яка допоможе затримати злочинців, що напали на головного редактора видавничого дому "Столичні новини" Володимира Кацмана.

Як відомо, Печерське райуправління МВС Києва порушило кримінальну справу по ст.296 ч.2 КК (хуліганство). Журналісти "Столичних новин" однозначно зв`язують напад на колегу з його професійною діяльністю.

Газета "Сегодня"