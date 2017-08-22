США ввели санкції щодо чотирьох росіян за підтримку ядерної програми КНДР

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти чотирьох росіян та одної російської компанії через підтримку ядерної програми Корейської Народно-Демократичної Республіки.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Департаменту казначейства США (Міністерства фінансів).

"Управління з контролю за іноземними активами Держказначейства США визначило 10 компаній та шість осіб у зв'язку з продовженням розвитку зброї масового знищення Північною Кореєю, порушення резолюцій Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй та спробою ухиляння від санкцій", - наголошується у заяві.

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Зазначається, що ці санкції спрямовані проти компаній та осіб з третіх країн, які надавали допомогу раніше включеним до санкційного переліку особам через підтримку програм з розвитку ядерної зброї та балістичних ракет Північною Кореєю. Також санкції стосується тих, хто займався торгівлею енергоносіями з КНДР, сприяв експортуванню робочої сили та створював можливість санкційним корейським компаніям отримувати доступ до американської та світової фінансової системи.

У результаті сьогоднішнього рішення будь-які майнові інтереси визначених осіб, які потрапили під обмежувальні заходи, у володінні майном на території США повинні бути заблокованими, а громадянам США забороняється вести з ними справи.

Серед російських компаній до списку санкцій потрапила російська компанія "Гефест-М", яка за даними американської сторони пов'язана з північнокорейською компанією Korea Tangun Trading Corporation. Ще до списку обмежувальних заходів потрапила низка компаній з Китаю, Набії та Сингапуру.

Серед громадян РФ до списку внесені генеральний директор компанії "Гефест-М" Рубен Кіракосян, а також Ірина Хуіш, Михайло Пісклін та Андрій Сербін.

Як повідомляв УНІАН, США заморожують активи китайських фірм через зв'язків з КНДР. Мова йде про п'ять китайських компаніях, включаючи Dandong Zhicheng.