Переговори ТКГ: Україна вимагає покарати винних у загибелі спостерігача ОБСЄ

Українська сторона на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі в Мінську вимагала від контрольованих Росією бойовиків припинити агресію стосовно спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це в Facebook повідомила прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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"Ми наполегливо вимагаємо від ОРДЛО припинити агресію і погрози по відношенню до спостерігачів місії, і покарати на території ОРЛО винних у загибелі співробітника СММ ОБСЄ у квітні 2017 року», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, що розташоване на підконтрольній бойовикам "ЛНР" території. Загинув один спостерігач місії ОБСЄ Джозеф Стоун, ще двоє дістали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини і Чехії.

У Держдепартаменті США заявили, що шоковані загибеллю американця, і закликали Росію використати свій вплив на бойовиків, щоб дати можливість ОБСЄ провести повне, прозоре і своєчасне розслідування інциденту.