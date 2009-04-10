Ющенко про ситуацію на ЗАлК: злочин проти економіки держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає зволікання зі встановленням спеціальних тарифів на електроенергію для Запорізького алюмінієвого комбінату (ЗАлК) службовою халатністю, яка в умовах економічної кризи близька до визначення «злочин проти економіки держави».

Згідно з прес-релізом, переданим УНІАН прес-службою Президента, про це з посиланням на В.ЮЩЕНКА заявив сьогодні в Кабінеті міністрів України представник Президента в Кабміні Олександр ШЛАПАК.

За його словами, глава держави наполягає на тому, що Кабмін має невідкладно виконати своє власне розпорядження про надання ЗАлК диференційованого тарифу на електроенергію. «В даний час гігант металургії опинився на межі зупинки: згортаються технологічні процеси, виводяться з експлуатації плавильні печі, з 5 тис. працівників реальна загроза звільнення нависнула над більш як 2,3 тис. чоловік. Відновлення роботи комбінату обійдеться значно дорожче, ніж підтримка виробництва хоча б на середньому рівні», – цитує прес-служба слова О.ШЛАПАКА.

Він переконаний, що сьогодні є можливість підтримати ЗАлК, на продукцію якого, незважаючи на світову економічну кризу, все ще зберігається попит. «Для цього Кабінет Міністрів має впровадити спеціальні знижені тарифи, за якими підприємство купуватиме електроенергію для власних виробничих потреб», – зазначає О.ШЛАПАК.

Такий крок, на його думку, дозволить зберегти конкурентоспроможність запорізького алюмінію на світових ринках. Адже, як відомо, алюмінієве виробництво вельми енергоємне: частка електроенергії у витратах на одиницю продукції досягає 40%. «У всьому світі підприємства, в собівартості кінцевого продукту яких є велика частка продукції природних монополій, платять за неї спеціальну ціну. Так відбувається, зокрема, в Росії, Канаді, США. Разом з тим ЗАлК вимушений купувати електрику удвічі дорожче, ніж виробники алюмінію в цих країнах, що підриває його конкурентні позиції», – наголошує О.ШЛАПАК.

Представник Президента нагадав, що за наполяганням глави держави Кабмін в грудні минулого року прийняв розпорядження про розробку і затвердження порядку розрахунку роздрібних цін на електроенергію, згідно з яким і мав бути встановлений тариф на електроенергію для потреб ЗАлК. «Проте досі цей порядок не затверджено. Пояснення уряду викликає змішане почуття здивування і обурення. Виявляється, порядок розрахунку цін на електроенергію відмовляється погоджувати Міністерство палива і енергетики. Отже, всередині уряду ніяк не можуть або не хочуть домовитися, і поки що нічого не відбувається – Запорізький алюмінієвий падає в крутому піке. Якщо до 15 квітня зазначене розпорядження Кабміну не буде втілене, то ЗАлК зупиниться остаточно», – прогнозує О.ШЛАПАК.

Крім того, за його даними, зупинка підприємства автоматично призведе до значного скорочення виробництва електроенергії на Запорізькій АЕС, оскільки буде втрачено стабільного споживача. «Натомість неминуче зросте виробництво більш дорогої електрики, що генерується на теплових електростанціях. Як наслідок, її вартість для споживачів, яка обчислюється як середня по галузі, помітно збільшиться. Це негативно позначиться на інших галузях економіки, що лише посилить кризові процеси», – додав О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня В.ЮЩЕНКО закликав прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО забезпечити виконання Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ) положень розпорядження уряду від 10 грудня 2008 р. щодо визначення механізму компенсації можливих втрат енергопостачальників, пов`язаних із постачанням електроенергії Запорізькому алюмінієвому комбінату і Запорізькому титаномагнієвому комбінату за диференційованим тарифом.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України 10 грудня 2008 р. прийняв постанову про введення диференційованого тарифу на електроенергію для Запорізького алюмінієвого комбінату і Запорізького титаномагнієвого комбінату (ЗТМК). Згідно з документом, Кабмін ухвалив рішення узгодити тарифи на електроенергію для підприємств з виробництва алюмінію і титану з цінами на їх продукцію на зовнішніх ринках.

У березні ц.р. НКРЕ затвердила порядок компенсації витрат енергозабезпечуючої компанії ВАТ «Запоріжжяеобленерго» на постачання електроенергії запорізьким підприємствам з виробництва первинного алюмінію і губчастого титану.

ЗАлК – єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з потужністю 100 тис. тонн на рік.

На початку 2001 р. Фонд держмайна України за підсумками приватизаційного конкурсу продав 68,01% акцій ЗАлК російському «АвтоВАЗ-Інвесту» за 70 млн. дол. Згідно з угодою купівлі-продажу, інвестор, зокрема, мав погасити кредитні зобов`язання заводу перед "Укрексімбанком" на 76,45 млн. дол.

У 2004 р. власником комбінату стала російська група СУАЛ, що входить до десятки найбільших алюмінієвих компаній світу.

У 2007 р. ЗАлК перейшов під контроль об`єднаної компанії «Російський алюміній» (ОК «РусАл»), створеної в березні 2007 р. шляхом злиття «РусАл», СУАЛ і глиноземних активів швейцарського трейдера Glencore.