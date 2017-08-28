У законопроекті про реінтеграцію Донбасу РФ вперше законодавчо стане країною-агресором – І.Луценко

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявляє, що у законопроекті про реінтеграцію Донбасу буде визначено, що Російська Федерація є країною-агресором по відношенню до України відповідно до міжнародних норм.

Про це вона сказала в ефірі "5-го каналу".

"Найважливіше, що введено, які новели введені в цьому законопроекті? В першу чергу, вперше на законодавчому рівні буде введено поняття, що Росія є країною-агресором", - зазначила Луценко.

"Це надзвичайно важливо для нас і для наших партнерів. Вперше ми з цим визначилися, і це не означає, що ми оголошуємо Росії війну, що в нас іде війна, ні. Це країна-агресор. Тут чітко визначені міжнародні пункти, які дають нам можливість це формулювати", - сказала представник глави держави у парламенті.

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Також вона зазначила, що у законопроекті про реінтеграцію Донбасу є чітке посилання на 51 статтю Статуту Організації Об'єднаних Націй стосовно самооборони.

"Це означає, що Україна має право самооборонятися. Це ще раз - не війна, а самооборона. І це для того, щоб Міжнародний валютний фонд давав нам кошти, це для інвесторів", - наголосила Луценко.

Разом з тим, за її словами, у законопроекті "введено поняття, що Україна не несе відповідальності за те, що робиться на тимчасово окупованій території".

"Тут чітко визначено інструменти, мотивація і засоби, якими президент України запропонує суспільству на законодавчому рівні реінтегрувати Донбас, повернути ці території. Закон чітко орієнтований лише на повернення частини тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської, а не Криму", - сказала Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Луценко заявила, що Україна провела консультації з країнами "нормандської четвірки" та Сполученими Штатами Америки щодо законопроекту про реінтеграцію Донбасу, який на 99% готовий до внесення в український парламент.