У Полтаві затримали поліцейського та чиновника, які збирали "данину" з нелегальних торговців

У Полтаві правоохоронці у суботу, 19 серпня, затримали під час отримання хабара від нелегальних торговців поліцейського і працівника інспекції по контролю за благоустроєм та санітарним станом міста при Полтавській міській раді.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Полтавської області Віталій Бойко.

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За словами прокурора, вказані особи налагодили схему систематичного отримання неправомірної вигоди від підприємців, які здійснюють торгівлю за територією центрального ринку Полтави. Суми щомісячної винагороди мали складати від 100 до 1000 гривень з кожного підприємця, в залежності від виду товарів та місця торгівлі.

За даними прес-служби СБУ, загальна сума щомісячної зібраної «данини» сягала ста тисяч гривень.

У випадку не сплати вказаних коштів, підозрювані погрожували підприємцям притягненням до адміністративної відповідальності та вилученням товару.

У рамках досудового розслідування співробітники СБУ перевіряють наявну інформацію щодо причетності до вимагання грошей окремих керівників затриманих поліцейських.

Після отримання неправомірної вигоди вказаних осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням). У ході обшуку в них вилучено понад 7000 грн. Досудове розслідування триває.