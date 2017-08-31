Україна і Нідерланди обміняються даними щодо MH-17: це допоможе Києву у позові проти РФ

Україна і Нідерланди планують обмінятися інформацією у справі про збитий в 2014 році малайзійський Боїнг-777 рейсу MH-17, що допоможе офіційному Києву в позові проти РФ.

Меморандум про обмін даними підпишуть найближчим часом, повідомила у середу, 30 серпня, заступниця голови українського міністерства закордонних справ Олена Зеркаль, передає DW.com.

"Голландці не хочуть, щоб проведена робота була поставлена під сумнів. Ми зараз працюємо над підписанням меморандуму про обмін інформацією, оскільки збитий Boeing є частиною нашого позову до Росії щодо фінансування тероризму, а саме - постачання зброї для ураження цього літака", - повідомила Олена Зеркаль в ефірі "5 каналу".

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На початку липня Україна і Нідерланди підписали двосторонню угоду про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних з катастрофою літака "Боїнг-777" на Донбасі в 2014 році. Вона дозволяє здійснювати судове переслідування винних за загибель всіх жертв з 17 країн світу.

17 липня 2014 року літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над контрольованим сепаратистами районом Донецької області. Всі 298 людей, які перебувати на борту літака, загинули. Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий ракетою серії 9М38, яку використовують в зенітно-ракетному комплексі "Бук".