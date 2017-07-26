Нідерланди вносять зміни в законодавство для здійснення заочного правосуддя у справі MH17

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявляє, що Королівство Нідерланди вносить зміни в законодавство для здійснення заочного правосуддя у справі катастрофи літака Boeing 777 (рейс MH17) у Донецькій області у липні 2014 року. Про це дипломат сказала в інтерв'ю "Громадському".

"Ви знаєте, що ми підписали двосторонню угоду про передачу юрисдикції на притягнення до відповідальності винних у збитті літака. Звичайно, угода — компромісний варіант, на який усі змушені були погодитись, зважаючи, що резолюція Радбезу ООН щодо створення окремого трибуналу не пройшла (рішення заблокувала Росія). Ми знайшли найбільш виважену формулу, аби здійснилося правосуддя", - заявила Зеркаль.

"Щоби ратифікувати угоду, потрібен певний час. Вона пов’язана з правами людини і з різними засадами вчинення правосуддя. Поза тим, слідство ще не завершено. Гадаю, очікувати на швидкі результати не варто", - додала вона.

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Також, за її словами, у Нідерландах "хочуть побачити винних, сподіваються, що слідство дійде до верхівки, і що це будуть не просто люди, які натискали кнопки, а буде покарано всіх, хто брав у цьому участь".

"Також родичі дуже хотіли б побачити місце трагедії, а наразі воно знаходиться на непідконтрольній Україні території. Тут ми у ситуації, коли дуже хотіли б допомогти, але, зважаючи на всі безпекові ризики, досі не можемо цього зробити", - додала Зеркаль.

Заступник міністра пояснила, що у кримінальному судочинстві необхідно зібрати усі докази та провести експертизу цих доказів.

"Судді повинні будуть приймати ці докази з усіма експертизами. Треба не просто намалювати всю картинку, як це робить Bellingcat, а мати експертизи всіх голосів із підтвердженням, кому вони належать", - заявила Зеркаль.

За її словами, треба мати свідчення людей, які були на місцевості. "Їх треба не лише опитати, треба домогтися їхніх свідчень у судовому процесі. Треба вибудувати слідство і, крім того, довести це до логічного завершення", - наголосила заступник міністра.

Зеркаль стверджує, що прокуратура Нідерландів дуже прискіплива. "На кожному етапі вони мають бути впевненими, що суд прийме до розгляду всю доказову базу, яка в них є", - пояснила вона.

Окрім того, вона розповіла про перспективи заочного засудження винних у трагедії літака MH17.

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"Голландці мали побоювання щодо заочного засудження. Тому що ми не можемо віддати наших громадян. Ми можемо лише передати їх на час судового процесу або забезпечити відеозв’язок. Це буде викликом і для української, і для нідерландської судової системи", - сказала представник МЗС.

Дипломат сказала, що у Нідерландах наразі вносять зміни до законодавства для створення можливості здійснення заочного засудження. "Вони вносять зміни до законодавства. Тому так довго тривали переговори по угоді", - заявила Зеркаль.

"Для того, щоб зробити це можливим, разом з подачею на ратифікацію цієї угоди вони подаватимуть зміни до свого кримінального і кримінально-процесуального кодексів. В угоді прописано, що це буде голландське право, і що рішення виноситиме голландський суд", - пояснила Зеркаль.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура,було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками території Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук".

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським ЗРК «Бук», ввезеним в Україну з Росії. Місце пуску ракети - селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських терористів. До кола підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

5 червня 2017 року група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала на своєму сайті дослідження, яке підтверджує, що "Бук", яким був збитий літак, є російським.

Країни-учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

У Раді федерації РФ оголосили, що суд у Нідерландах щодо атаки на MH17 «не буде легітимним».

7 липня 2017 року Україна і Нідерландипідписали угоду про створення правових підстав для розгляду справи про катастрофу малайзійського «Боїнга».