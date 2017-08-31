В ОБСЄ закликали Україну відмовитись від практики видворення іноземних журналістів

В Організації з безпеки і співробітництва у Європі закликали Україну відмовитись від практики видворення іноземних журналістів.

Про це йдеться у листі представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

"Видворення журналістів або відмова їм у в'їзді в Україну - це тривожні та надмірні заходи, особливо, коли ці заходи позбавлені прозорості та належного механізму апеляції", - наголошує Дезір.

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Він додав, що країни-учасниці ОБСЄ зобов'язалися покращувати умови, в яких журналісти з однієї країни-члена організації виконують свої професійні обов'язки на території іншої країни.

Також сказано, що представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ раніше вже звертався до української влади стосовно подібних інцидентів за участі журналістів, які працюють на російську державну телерадіокомпанію.

Зокрема, він нагадав, що 14 серпня СБУ затримала та депортувала Тамару Нерсесян, яка була обвинувачена в нанесенні шкоди національним інтересам України. Їй було заборонено в'їзд в Україну на три роки.

Крім того, зазначається, що 26 липня співробітники СБУ депортували журналістку телеканалів "Росія 1" і "Росія 24" Марію Князєву.

Дезір також зауважив, що 25 серпня СБУ відмовила у в'їзді двом іспанським журналістам Антоніо Памплеге та Мануелю Анхель Састру й на три роки заборонила їм в'їжджати до країни, як повідомляють, за "діяльність, яка спрямована проти національних інтересів України".

Дезір закликав органи української влади утриматися від запровадження надмірних обмежень щодо роботи іноземних журналістів, що можуть порушити зобов'язання країни в рамках ОБСЄ у питаннях свободи засобів масової інформації.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 30 серпня, в СБУ заявили про видворення журналістки російського пропагандистського «Першого каналу» Ганни Курбатової й повідомили про встановлення їй заборони на в’їзд в Україну на три роки.

Таке рішення було прийнято через діяльність Курбатової, яка шкодила національним інтересам України.