День шани героям Небесної сотні: у МЗС прокоментували набуття чинності Угоди про асоціацію

У Міністерстві закордонних справ України назвали набуття чинності в повному обсязі Угодою про асоціацію в частині поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом днем шани героям Небесної сотні.

Про це у своєму Twitter написала речниця МЗС Мар’яна Беца.

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"Ми це зробили! Знаковий день. 1 вересня 2017 року - Угода про асоціацію з ЄС набула чинності в повному обсязі. Україна - це Європа", - повідомила Беца.

"Це також день нашої шани героям Небесної сотні та мільйонам українців, які відстоюють свободу та європейські цінності", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, Угода про асоціацію є основним інструментом для тіснішого зближення України та ЄС: вона сприяє поглибленню політичних відносин, сильнішим економічним зв’язкам та взаємній повазі до спільних цінностей. Економічна частина угоди, поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі, надає Україні можливість для розширення своїх торговельних відносин та економічного розвитку. Адже вона відкриває нові ринки для України, сприяє адаптації законодавства, стандартів та регламентів в різних секторах. Останнє допоможе інтегрувати стандарти ЄС до ключових секторів української економіки.