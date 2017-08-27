Адвокат відреагував на "злиту" Кобзоном адресу проживання Януковича (відео)

Інформація, що була поширена Йосифом Кобзоном щодо місця проживання у Московській області екс-президента України Віктора Януковича, не відповідає дійсності. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив адвокат Віталій Сердюк.

На питання про те, чи може Віталій Сердюк підтвердити інформацію про те, що Віктор Янукович наразі проживає по вул. Лісовій, 25, в селі Баковка Московської області, адвокат відповів:

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"Адреса не відповідає дійсності. Адреса, що повністю збігається з його місцем проживання – це Ростов-на-Дону, вул. Яременка, 81, тому вся інформація, що розповсюджувалась останнім часом, не відповідає дійсності. Та адреса (в Ростові-на-Дону, - Ред.) підтверджена, туди їздили багато разів журналісти, надані всі документи. Тому та адреса, яка була розповсюджена Йосифом Кобзоном, є фейком", - зазначив адвокат.

Раніше Кобзон заявив, що колишній український президент Віктор Янукович живе з ним по сусідству: в селищі Баковка Одинцовського району Московської області. Журналісти знайшли нібито особняк екс-глави держави, цю інформацію підтвердили його сусіди.