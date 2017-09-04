Повернення Фірташа в Україну найближчим часом нереально - Єнін

Найближчим часом повернення бізнесмена Дмитра Фірташа в Україну нереально.

Про це розповів заступник генерального прокурора Євген Єнін в інтерв'ю виданню Insider.

"Сьогодні, завтра, післязавтра - це (повернення Фірташа - УНІАН) нереально, оскільки зазначену людину розшукують Сполучені Штати, є європейський ордер на арешт, виданий в Іспанії. Технологія цього процесу така, що в разі відхилення одного запиту, починається розгляд запиту іншої країни в порядку черговості. Тобто питання приїзду Фірташа в Україну - не лише гіпотетичне, на сьогоднішній день я б розглядав його як нереальне", - сказав Єнін.

Він нагадав, що серед адвокатів Фірташа - колишній міністр юстиції Австрії. "...тут, як і в інших країнах, відіграють надзвичайну роль і клієнт непростий", - зазначив Єнін.

Регіональний суд Відня минулого тижня відмовився передати Фірташа іспанській владі. Причиною відмови стало "недостатнє обґрунтування" європейського ордера судом Барселони.

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Нагадаємо, 29 листопада 2016 року Австрія отримала запит на екстрадицію бізнесмена Дмитра Фірташа в Іспанію, яка оголосила його в розшук. Раніше український олігарх Фірташ був оголошений в розшук Антикорупційною прокуратурою Іспанії разом з двома своїми передбачуваними спільниками - громадянами України. Фірташа звинувачують у відмиванні грошей в Іспанії.

Так, одночасно з видачею ордера на розшук в Барселоні і в місті-курорті Марбельї 24 листопада були затримані п'ять інших передбачуваних спільників Фірташа. За даними іспанської прокуратури, ці люди створили для Фірташа ряд офшорних компаній, хоча певна частка капіталів осідала в Іспанії і вкладалася в нерухомість. Мова йде про "десятки мільйонів євро незаконного походження".

"Нам відомі повідомлення в іспанській пресі про нашого клієнта, пана Фірташа. Він категорично відкидає озвучені звинувачення", - відповіли на запит австрійські адвокати українського олігарха.

Представник Фірташа не повідомив, чи перебуває мільярдер досі у Відні. Після позитивного рішення суду у минулому році українцю повернули його закордонний паспорт та заставу в 125 млн євро. Фірташу треба лише час від часу відзначатися в правоохоронних органах. Варіантів сховатися від слідства в олігарха мало - йому закритий шлях у більш ніж сто країн світу, з якими у США та Іспанії діють угоди про екстрадицію. В Україні Фірташу також загрожує арешт, про що неодноразово особисто заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Серед країн, куди він міг би поїхати - Росія.

25 листопада Іспанія оголосила Фірташа в розшук. Його підозрюють у відмиванні великих сум грошей. 21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня як апеляційна інстанція дозволив екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа в США, визнавши рішення першої інстанції неправомірним. Попереднє рішення від 30 квітня 2015 року визнавало, що запит США на екстрадицію Фірташа мав "в тому числі, і політичну складову". Одразу після засідання апеляційного суду Фірташа затримали на 48 годин через запит Іспанії про його екстрадицію.