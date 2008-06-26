Донецький обком КПУ проведе конкурс на пам'ятник Ватутіну

У центрі Донецька за ініціативою обласного комітету Комуністичної партії на кошти від добровільних пожертвувань встановлять пам`ятник радянському генералу Миколі Ватутіну.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні містобудування і архітектури Донецької міськради, обком КПУ "на виконання доручення виборців" проведе закритий конкурс на кращий варіант пам`ятника.

В даний час визначається місце, де буде змонтовано пам`ятник. Найбільш вірогідно, що його встановлять поряд з будівлею міськради в центрі міста, на проспекті, що носить ім`я М.Ватутіна, повідомили в управлінні.

Міський голова Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО раніше заявляв журналістам, що міськрада "безумовно підтримає" ініціативу по спорудженню пам`ятника М.Ватутіну, військові частини якої звільняли Україну від німецько-фашистських загарбників.

За словами мера, "Ватутін зіграв дуже велику роль у Великій Вітчизняній війні і саме в Україні, тому, я думаю, ця людина заслужила, щоб нащадки знали, хто звільняв і хто відстоював честь нашої країни".

Довідка. Микола Федорович Ватутін (1901-1944) почав службу рядовим у Червоній Армії в 1920 р., брав участь в боях проти Махна в районах Луганська і Старобільська, в 1922-27 рр. навчався в Полтавській піхотній школі та в Київській вищій об`єднаній військовій школі.

У 1938 р. перервав навчання в Академії Генштабу, оскільки через репресії 1937-1938 років Київському військовому округу гостро бракувало командирів і начальників штабів.

Під час Сталінградської битви командував військами Південно-Західного фронту. Під час Курської битви – Воронезького. Під керівництвом Ватутіна війська Воронезького (з 1 жовтня 1943 р. - 1-го Українського) фронту брали участь у битві за Дніпро, звільненні Києва, а також в подальших операціях з вигнання гітлерівців з Правобережної України.

Помер від ран, одержаних 29 лютого 1944 року на шляху з Рівного до Славути. Генерал і близько десяти чоловік охорони потрапили в засідку місцевої сотні УПА в с. Мілятин. Обставини загибелі викладені суперечливо як в радянських, так і в українських джерелах

Похований у Києві, де йому поставлений пам`ятник роботи Є.В.Вучетича.