Лави Нашої України готовий покинути ще один депутат

Заступник глави фракції "Наша Україна–Народна Самооборона" (НУНС) Руслан Князевич вчора заявив, що готовий услід за народним депутатом Ольгою Герасим’юк (НУНС) залишити партію "Наша Україна" (НУ). "Ще кілька людей давно прийняли рішення вийти з партії, тому їх публічно намагалися розіпнути, поливали брудом і називали останніми словами", - розповів журналістам у Верховній раді пан Князевич подробиці засідання президії партії. Нагадаємо, 13 квітня засідала президія "Нашої України", на якій виконуючий обов`язки глави виконкому Роман Безсмертний запропонував розглянути питання про повернення в партію семи депутатів, виключених з НУ рішенням з`їзду у зв`язку з тим, що в листопаді минулого року вони поставили свої підписи під коаліційною угодою.

Втім, окрім пані Герасим’юк, яка заявила про намір вийти з партії після засідання президії, і Руслана Князевича, ніхто з решти членів НУ – депутатів НУНС – поки не готовий залишити партію. "Спочатку ми повинні провести політраду партії і з`їзд. Коли з`їзд визначить, яким чином розвиватиметься партія, тоді я прийматиму рішення, - сказав лідер фракції Микола Мартиненко.– Не потрібно забувати, що я – глава київської міської парторганізації і мені потрібно буде відповідати перед своїми однопартійцями. Я бачу "Нашу Україну" як партію з демократичними традиціями, але якщо її перетворюватимуть на філіали "єців" (партії "Єдиний центр") або на товариство з обмеженою відповідальністю, мені з такою партією буде не по дорозі".

Решта членів НУ у лавах коаліції, зокрема Юрій Ключковський, Олександр Третьяков і Едуард Зейналов, поки не визначилися зі своєю позицією. "Це питання я не коментуватиму!" – категорично заявив пан Ключковський, коли його запитали, чи буде він писати заяву про вихід з партії.

Коммерсантъ-Україна