У Вінського знайшлися розбіжності з Мінфіном

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні прийняв рішення відкласти питання про затвердження фінплану «Укрзалізниці» на тиждень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

Він зазначив, що причиною перенесення розгляду даного питання стали розбіжності стосовно документу Мінтрансу і Міністерства фінансів.

«Фінансовий план розглядався, але рішення не прийняте. Є розбіжності з Міністерством фінансів», - заявив Й.ВІНСЬКИЙ. Він припустив, що протягом тижня документ буде відкоригований і винесений повторно на розгляд Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, Й.ВІНСЬКИЙ розраховував на прийняття Кабміном фінплану «Укрзалізниці» на 2009 р. ще в середині березня. Згідно з фінансовим планом «Укрзалізниці», валовий дохід підприємства в 2009 році був передбачений на рівні 38 млрд. грн., 6,5 млрд. грн. – амортизація, 180 млн. грн. – мінімальний прибуток.

У свою чергу, Профспілка залізничників і транспортних будівельників України заявила, що Кабінет міністрів при затвердженні фінансового плану «Укрзалізниці» на 2009 р. має врахувати всі соціальні зобов`язання підприємства, і підкреслив, що готовий страйкувати в разі виключення з фінансового плану «Укрзалізниці» витрат на виконання Галузевої угоди і колективних договорів.