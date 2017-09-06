Працівникам патрульної поліції Тернополя представили нового керівника (фото)

Працівникам патрульної поліції Тернополя представили нового керівника.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, ним став 32-річний Михайло Білецький, який до цього очолював патрульну поліцію Одеси, а ще раніше був бійцем роти особливого призначення «Світязь».

Новопризначеного керівника представляв перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

«У роботі Михайло Миколайович виявив себе як розумний і розсудливий керівник. Йому дісталося одне з найважчих Управлінь патрульної поліції за специфікою роботи. Однак він відмінно впорався. Тепер, маючи за плечима величезний досвід управління у великому місті, буде впроваджувати нові методи і підходи у Тернополі», – сказав Білошицький.

Білецький зазначив, що основним пріоритетом у роботі буде зниження рівня злочинності та підвищення рівня безпеки громадян.

«Ми всі живемо в одному місті. Наші рідні і близькі ходять одними вулицями. Потрібно довести роботу до бездоганності, щоб злочинець боявся вийти на вулицю», – сказав новий керівник.

Привітати з призначенням Білецького прийшов і керівник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.

«На нас чекає тісна співпраця, адже маємо спільні цілі та завдання, маємо підтримувати високий рівень довіри населення, який, без сумніву, формуємо разом», – зазначив Богомол.

Як повідомляв УНІАН, попередній керівник патрульної поліції Тернополя Володимир Струк у червні перейшов на посаду заступника патрульної поліції Львова.