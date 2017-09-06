У ГПУ заявили, що проситимуть про найсуворіший запобіжний захід для Лавриновича

Начальник відділу процесуального керівництва департаменту спецрозслідувань ГПУ Олексій Донський заявляє, що якщо колишньому міністру часів президентства Віктора Януковича Олександру Лавриновичу, якого звинувачують у захопленні державної влади, обиратимуть запобіжний захід то з огляду на тяжкість інкримінованого йому злочину слідчі зможуть клопотати про найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Донський заявив на брифінгу.

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“Щодо запобіжного заходу, то це питання вирішуватиме прокурор та слідчий з урахуванням наявності ризиків передбачених статтею 177 Кримінального Процесуального кодексу. Хотів би зауважити, що в законодавстві по даній категорії злочинів передбачено, що запобіжний захід може бути лише тримання під вартою, без альтернативи. Тому якщо слідчі встановлять наявність ризиків відносно Лавриновича то вони клопотатимуть лише про такий запобіжний захід”, - сказав Донський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Департаментом спеціальних розслідувань ГПУ розслідується справа Конституційного перевороту 2010 року, який привів до захоплення державної влади шляхом розширення у неконституційний спосіб повноважень президента України за рахунок звуження ролі та повноважень парламенту і уряду.

"На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 109 КК України екс-президенту В.Януковичу та екс-міністру юстиції О.Лавриновичу у вчиненні спільно з іншими особами захоплення державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення єдиного органу законодавчої влади в Україні – Верховної Ради України, зміни діючої Конституції України через внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів тексту Конституції України в редакції 1996 року та її офіційної публікації", - повідомив Луценко.