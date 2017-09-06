Україна довела до відома генсека ООН свою позицію щодо миротворців на Донбасі

Українські дипломати довели до відома генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріша позицію України щодо розміщення миротворців ООН на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні Постійного представництва України при ООН в Twitter.

"Довели до відома генерального секретаря та голови Ради Безпеки ООН позицію України щодо миротворчої місії ООН в ОРДЛО", - йдеться у повідомленні.

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Також українські дипломати розмістили фотокопію заяви Міністерства закордонних справ України англійською мовою від 5 вересня, в якій українське зовнішньополітичне відомство відреагувало на заяву керівництва РФ щодо можливості розміщення миротворців ООН на Донбасі. Зокрема, у МЗС України вважають, що заявою президента РФ Володимира Путіна щодо введення миротворців ООН на лінію розмежування на Донбасі спотворюється сама ідея запровадження миротворчої операції.