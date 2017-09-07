Держдеп: миротворчі сили ООН мають бути розміщені на всій окупованій території Східної України

США обережно вітають пропозицію Росії відправити миротворців ООН до Східної України, але наполягають, що миротворчі сили мають бути розміщені на всій території постраждалої від війни Східної України, а не лише на лінії контакту, повідомляє AP.

Відправка сил ООН до України "варта розгляду", заявили у Держдепі на наступний день після того, як президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна звернеться до Радбезу ООН з проханням відправити миротворців для патрулювання лінії розмежування між українськими військами та підтримуваними Росією бойовиками, передає "Голос Америки".

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США заявили, що подібна миротворча сила була б здатна захистити українців будь-якого етнічного походження та допомогти відновити державний суверенітет України.

"Будь-яка подібна миротворча сила повинна мати широкий мандат для забезпечення миру та безпеки по всій окупованій території України", - заявила речниця Державного департаменту США Гедер Науерт.