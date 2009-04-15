Тимошенко: Алла Пугачова – це поза часом і кордонами

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала з 60-річчям співачку Аллу ПУГАЧОВУ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, у вітальній телеграмі Ю.ТИМОШЕНКО зауважила: «Я абсолютно впевнена, що якщо сьогодні в будь-якому містечку колишнього Радянського Союзу вийти на вулицю і спитати: «Хто очолює Організацію Об’єднаних Націй? Хто першим висадився на Місяць або вперше розшифрував геном людини», - ми дізнаємося не так багато. Але вже точно кожен з опитаних відразу ж відповість, хто така ПУГАЧОВА і як саме вона співає».

«Алла Пугачова – це поза часом і кордонами», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Зі свого боку, Пугачова на прес-конференції в Москвісказала, що вона із задоволенням запросить Тимошенко на свої концерти в Києві та Москві в рамках прощального туру "Від квітня до квітня", а також “на банкетик”.