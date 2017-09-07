У "Відродженні" вважають, що концепція закупівлі ліків від МОЗ лише ускладнить процес закупівель

Створення в Україні державної закупівельної організації ліків та медвиробів – це заплутана бюрократична схема. Вона лише ускладнить процес закупівель та призведе до чергових затримок у своєчасному постачанні ліків громадянам. Про це повідомив народний депутат групи «Партія «Відродження», член Комітету ВР з питань охорони здоров’я Андрій Шипко, коментуючи нещодавно схвалену урядом Концепцію МОЗ по реформуванню механізмів публічних закупівель, передає прес-служба партії.

Як пояснив Шипко, створення зазначеної окремої юридичної установи несе корупційні ризики.

«По-перше, функції нового державного органу фактично дублюють функції Міністерства охорони здоров’я. До того ж, закупівельна організація утворюється за рішенням МОЗ та підпорядковується виключно йому. Цікавим є і той факт, що фінансування новоствореного державного органу, як стверджує МОЗ, не потребує виділення додаткових бюджетних коштів і буде здійснюватися за рахунок благодійних внесків та інших джерел, не заборонених законодавством. Питання – хто ці меценати?», – наголосив народний депутат.

Крім того, за його словами, нова концепція закупівель від МОЗ знищить конкуренцію у процесі закупівель та зведе нанівець можливість економії державних коштів.

«Оцінка закупівель медичного обладнання та фармпродукції в Україні у 2016-2017 роках показала, що саме через відсутність конкуренції серед учасників тендеру, економія державних коштів склала лише 5%. Робота з проведення закупівель ліків у 2015-2017 роках визнана незадовільною і у висновку Рахункової палати. З минулого року, виділивши з державного бюджету 4 мільярди гривень на закупівлю ліків, Україна досі не отримала половини з замовленого обсягу. А непрозорі договори створили можливість ввезення у країну лікарських засобів, терміни придатності яких закінчуються. Досі нічого не придбано і на 6 мільярдів, виділених державою на поточний рік. І це – невиправданий ризик для життя пацієнтів, які не можуть отримати вчасно необхідне лікування», – заявив Андрій Шипко.

Він нагадав, що два з половиною року тому Верховна Рада прийняла закон про закупівлі лікарських засобів та медичних виробів через міжнародні організації. Однак, на думку нардепа, своєї мети – подолання корупції у сфері закупівель ліків – закон не досягнув. Затверджена Концепція МОЗ, як додав політик, теж не зможе вирішити нагальні проблеми у сфері закупівель ліків.

Також він повідомив, що Комітет Верховної Ради не схвалив затверджену Кабміном Концепцію МОЗ з реформування механізмів публічних закупівель та пропонує відмовитись від подібних нововведень.