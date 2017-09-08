Військові Молдови прибули на Яворівський полігон для участі у навчаннях Rapid Trident-2017
Наразі з Молдови прибуло близько 60 військових, також прибувають військові з інших країн-учасниць навчань.
Підрозділ військових Збройних сил Молдови сьогодні, 8 вересня, прибув до Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон на Львівщині) для участі у міжнародних військових навчаннях Rapid Trident-2017.
Читайте такожДодон проти уряду: президент Молдови призупинив рішення міністрів про участь військових у навчаннях в УкраїніПро це повідомив кореспонденту УНІАН керівник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони Олександр Поронюк.
Як повідомляв УНІАН, раніше президент Молдови Ігор Додон призупинив рішення уряду про участь молдавських військових у навчаннях Rapid Trident-2017 («Швидкий тризуб») в Україні.
Прем`єр-міністр Павло Філіп наголосив, що у Додона немає вагомих причин забороняти молдавському контингенту брати участь у міжнародних військових навчаннях.
Офіційно навчання Rapid Trident-2017 розпочнуться 11 вересня в селі Старичі Яворівського району Львівської області. У них візьмуть участь понад 2,5 тис. військовослужбовців з майже півтора десятка країн світу.