Військові Молдови прибули на Яворівський полігон для участі у навчаннях Rapid Trident-2017

Підрозділ військових Збройних сил Молдови сьогодні, 8 вересня, прибув до Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон на Львівщині) для участі у міжнародних військових навчаннях Rapid Trident-2017.

Читайте такожДодон проти уряду: президент Молдови призупинив рішення міністрів про участь військових у навчаннях в УкраїніПро це повідомив кореспонденту УНІАН керівник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони Олександр Поронюк.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Молдови Ігор Додон призупинив рішення уряду про участь молдавських військових у навчаннях Rapid Trident-2017 («Швидкий тризуб») в Україні.

Прем`єр-міністр Павло Філіп наголосив, що у Додона немає вагомих причин забороняти молдавському контингенту брати участь у міжнародних військових навчаннях.

Офіційно навчання Rapid Trident-2017 розпочнуться 11 вересня в селі Старичі Яворівського району Львівської області. У них візьмуть участь понад 2,5 тис. військовослужбовців з майже півтора десятка країн світу.